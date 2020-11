[GRAFICA] Monza-Reggina, la probabile formazione amaranto: doppia soluzione per Toscano

Alzare la testa e ripartire, per risollevare il morale della piazza e della squadra e per smuovere una classifica che, per i colori amaranto, non muta da tre giornate. E’ l’obiettivo della Reggina di mister Toscano, che domani all’U-Powe Stadium affronterà un Monza in crescita che, nonostante un avvio poco convincente, resta tra le papabili al salto di categoria in massima serie. Per la trasferta in Brianza, a Toscano non mancheranno i grattacapi, dovuti alle numerose assenze con le quali gli amaranto dovranno convivere anche in questa gara. Il totale è salito a sei per via dello squalificato Crisetig e degli infortunati Rolando, Faty, Charpentier, Ménez e Vasic. Tornano a disposizione, invece, Rivas e Lafferty.

Il tecnico reggino è dunque chiamato ad apportare ancora una volta qualche modifica all’undici titolare, all’interno del quale lo stesso Toscano ha già svelato due carte in conferenza stampa. Con molta probabilità, il modulo con il quale gli amaranto scenderanno in campo contro i brianzoli dovrebbe essere il 3-5-2, rivisitato in virtù degli indisponibili. Ma attenzione, perché non è l’unico in corsa per la sfida di domani. Meno probabile, ma comunque da non sottovalutare, è il possibile utilizzo del 3-4-2-1, con l’utilizzo del doppio trequartista e dunque con la detrazione di un uomo in mezzo al campo. Ma andiamo per gradi.

Il blocco difensivo

Ciò che ad oggi sembrerebbe rappresentare una certezza, è il blocco difensivo, che non si discosterà da quello visto finora ma che potrebbe riabbracciare un tassello giovane ed interessante. Si tratta di Enrico Delprato, il quale sembrerebbe in vantaggio su Rossi per una maglia da titolare, che lo porterebbe nuovamente a piazzarsi sul centro sinistra della difesa a tre, completata da Cionek e Loiacono. Tutti davanti a Plizzari.

La linea di centrocampo

Dopo la buona prestazione con il Pisa, al netto della sconfitta, dovrebbero trovare conferma anche Situm e Di Chiara sulle fasce, che andrebbero verso la loro seconda gara da titolare ‘in coppia’. In caso di centrocampo a cinque (ripetiamo, più probabile), saranno Folorunsho e Bianchi ad agire come mezz’ali ai lati del mediano De Rose, il quale è già stato ‘ufficializzato’ titolare da Toscano e prenderà il posto di Crisetig.

L’attacco

L’altra conferma arrivata stamane dal tecnico, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, riguarda la presenza dal 1′ di Kyle Lafferty, che farà coppia con Bellomo e farà rifiatare un Denis non al top (visto il fastidio accusato in settimana che lo ha costretto ad allenarsi solo per qualche ora). Nel caso in cui Toscano dovesse optare per il doppio trequartista, sempre a sostegno del centravanti nordirlandese, invece, sarebbe Folorunsho a sacrificarsi in mezzo al campo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. All. Toscano

BALLOTTAGGI: Delprato-Rossi 65-35%, Di Chiara-Liotti 65-35%, Folorunsho-Mastour (in caso di 3-4-2-1 con doppio trequartista) 70-30%

INDISPONIBILI: Ménez, Charpentier, Vasic, Rolando, Faty

SQUALIFICATI: Crisetig (1).

an. cal.