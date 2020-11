Reggina verso Monza: tornano in gruppo Lafferty e Rivas

Due mezze buone notizie per la Reggina in vista del match di sabato a Monza. Secondo il report odierno comunicato dalla società, tornano in gruppo Lafferty e Rivas. Questo il comunicato della Reggina:

“Questa mattina la squadra ha svolto la seduta di allenamento sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. I ragazzi hanno effettuato una prima fase di riscaldamento, seguita da esercitazioni tattiche e prove di palle inattive. Rigoberto Rivas, al pari di Kyle Lafferty, si è unito al gruppo. Il tampone del centravanti nordirlandese ha dato esito negativo. Per la giornata di domani è in programma la rifinitura. La squadra, dopo pranzo, partirà alla volta di Monza”.