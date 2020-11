Qui Monza, Brocchi sorride: torna in gruppo Nicola Rigoni

Buone notizie per il tecnico Cristian Brocchi. Il suo Monza in vista del match di sabato pomeriggio contro la Reggina, continua a recuperare infortunati (al contrario della Reggina che tra infortuni e indisponibili dovrà fare sicuramente a meno di Menez, Rolando, Charpentier, Crisetig e Faty).

Tra i brianzoli, infatti, sono rientrati ad allenarsi con il gruppo i calciatori Paletta, Frattesi e, ultimo in ordine di tempo, il centrocampista (ex Reggina) Nicola Rigoni. Come si legge sul sito ufficiale del Monza, questo pomeriggio seduta nel quartiere generale di Monzello “allenamento pomeridiano per i biancorossi, a due giorni dalla sfida di Campionato contro la Reggina. Dopo l’attivazione motoria e i torelli tecnici, il gruppo si è diviso per esercitazioni e lavoro tattico per reparti. Infine tutti insieme per la partitella, vinta 3-2 dai gialli sui rossi con le reti di D’Errico, Colpani, Mota Carvalho e la doppietta di Maric. Dopo Frattesi e Paletta, è rientrato in gruppo anche Rigoni. Domani alle 15 è prevista la rifinitura della vigilia”.