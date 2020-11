Denis ricorda Maradona sui social: “Ci ha lasciato una parte della nostra Argentina”

Tutto il mondo piange Diego Armando Maradona: il calcio in particolare in ogni sua componente nelle ultime 24 ore ha espresso messaggi di commozione e cordoglio. Le società più importanti, calciatori famosi, in ogni angolo del mondo si è spesa una parola in ricordo di Maradona. Anche l’attaccante argentino della Reggina, German Denis, sul proprio profilo instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con Maradona ed un messaggio semplice e diretto: “Grazie, sempre nel mio cuore. Ci ha lasciato una parte della nostra Argentina, ti ricorderemo col sorriso”