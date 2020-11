Tamponi rapidi, indagine DDA: verifiche nel Monza, ma il club non è indagato

L'Antimafia di Milano indaga sulla regolarità dei tamponi in casa Monza: il club non risulta indagato

In questi giorni, la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha effettuato dei controlli a Monzello, presso la sede del prossimo avversario della Reggina, ovvero il Monza di Silvio Berlusconi. L’indagine – riporta la Gazzetta dello Sport – sarebbe volta a far luce sulle modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapidi ad alcuni calciatori, sulla regolarità dell’approvvigionamento dei test e individuare dove questi vengono processati per un corretto tracciamento di eventuali contagiati.

Nel mirino sarebbe finita la società a cui il club brianzolo avrebbe affidato la consulenza per fornire gli stessi tamponi. Una società che risulta occuparsi di rifiuti, energia rinnovabile e che da novembre ha esteso il suo oggetto sociale anche ai dispositivi di protezione individuale, ma non ai tamponi.

Gli inquirenti stanno indagando a riguardo, ma è da sottolineare che ad oggi il Monza Calcio non è indagato, al contrario del proprio consulente per i tamponi.