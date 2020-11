Reggina, proseguono gli allenamenti in vista del Monza: il report odierno

Smaltire la sconfitta di domenica sera contro il Pisa e pensare alla trasferta di sabato 28 novembre (ore 16) contro il Monza. Sta lavorando a questo la Reggina di mister Toscano, oggi giunta al terzo giorno di allenamento della settimana presso il centro sportivo Sant’Agata, dove gli amaranto stanno alternando il lavoro in palestra alla parte tattica sul campo. Prosegue il programma di recupero dei vari Rolando, Charpentier e Faty, mentre è atteso per domani il rientro di Rigoberto Rivas. Out Ménez; atteso per la giornata di oggi l’esito del tampone molecolare effettuato nella serata di ieri da Lafferty.

Di seguito, il lavoro svolto oggi da Loiacono e compagni, così si legge nel report emesso dal club:

Continua la marcia di avvicinamento a Monza-Reggina. Questa mattina la squadra ha svolto la seduta sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Alla fase di riscaldamento, hanno fatto seguito esercitazioni in fase di possesso (11vs0) e non possesso (11vs11). La sessione si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina.