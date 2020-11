“Ieri un mito, oggi leggenda”: il cordoglio della Reggina per la morte di Maradona

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo, non solo quello del calcio. El Pibe de oro ci lascia a 60 anni,morto per un arresto cardiocircolatorio nella sua casa in Argentina, dove era stato trasferito dopo il delicato intervento chirurgico delle scorse settimane. Probabilmente e semplicemente il più grande calciatore di tutti i tempi, il migliore, anche la Reggina attraverso i propri canali social ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Maradona.

“Più di un calciatore o di un allenatore. Più di un numero sulle spalle o uno schema da impartire. Ieri un mito, oggi leggenda. Adios Diego”. Questo è il messaggio della società amaranto per ricordare “El Pibe de Oro”