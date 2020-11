Giacomo Tedesco a RNP: “Alla Reggina dico sempre si. Immaginavo avvio diverso, ma può riprendersi”

Protagonista in amaranto, sia da calciatore che con una breve esperienza da tecnico, Giacomo Tedesco ha vissuto a Reggio Calabria gli anni migliori della sua carriera. Legame indissolubile quello del centrocampista centrale con la città dello Stretto: Tedesco ha vestito la casacca amaranto per ben 6 stagioni, scendendo in campo oltre 170 volte. Oltre all’esperienza da calciatore, Tedesco si è seduto sulla panchina amaranto per 5 volte durante le battute finali della stagione 2014/15 ottenendo una storica vittoria salvezza nei play-out contro il Messina.

Nel corso della tua carriera hai collezionato ben 237 presenze in serie B, vincendo il campionato con la Salernitana e sfiorando la promozione con la Reggina, che ne pensi dell’attuale stagione del campionato cadetto e quali sono i tuoi pronostici?

“Sto seguendo il campionato, in particolar modo quello della Reggina. Immaginavo un inizio diverso, perché il presidente ha fatto una squadra all’altezza, però sappiamo che il campionato di Serie B è molto difficile e agonistico, bisogna stare sempre lucidi e non fare errori come è successo nelle partite casalinghe, prima con Mènez e poi con Crisetig. Episodi del genere causano assenze pesanti, che danno poi vantaggio a gli avversi, che sfruttano la superiorità come successo nelle partite contro SPAL e Pisa. È un peccato, perché la Reggina ha il potenziale per fare un campionato diverso. Come candidata al titolo vedo bene il Lecce, ha un’ossatura da Serie A. Anche l’Empoli è una squadra abituata a fare un paio di stagioni in Serie A e poi a dominare in Serie B. Vedo bene anche il Monza, che ha un presidente vuole subito la promozione, e possiede un organico di categoria”.

Tornando alla Reggina, quale credi sia l’obiettivo di questa squadra e a cosa può ambire?

“Da tifoso, spero possa ottenere la promozione, il campionato è ancora lungo. Sono convinto che nel lungo periodo possa ottenere un posto ai vertici della classifica, nelle prime 4/5 posizioni, poiché sono posizioni che gli possono competere. Un passo falso può capitare a chiunque e sono convito che mister Toscano e la squadra si possano riprendere”.

Per anni hai ricoperto il ruolo di centrocampista centrale nello scacchiere amaranto, c’è qualche calciatore in cui ti rivedi?

“Molti rivedono me in Crisetig. Io spero che lui possa dare alla Reggina ciò che ho dato io. È un ottimo giocatore ed ha un buon sinistro”.

La tua esperienza a Reggio è stata molto positiva sia da calciatore che da allenatore, quali sono i momenti che ricordi con maggior soddisfazione?

“Tutti i momenti passati a Reggio sono indimenticabili. Dalla prima stagione (03/04) fino all’ultima (11/12) quando sfiorammo la promozione in Serie A con mister Atzori. Sono tutti bei ricordi, è normale che la salvezza della stagione 2006/07 con meno 11 punti è il ricordo più importante che ho, abbiamo fatto un’impresa sportiva straordinaria, che resterà impressa per tutta la vita alla gente di Reggio, da i più grandi ai più piccoli. Eravamo un gruppo fantastico e pronto a stupire. Da allenatore ho avuto quella piccola parentesi, grazie al presidente Foti. Ragionavo da calciatore e probabilmente è questo il motivo per cui ci siamo salvati (ride N.d.R)”.

Ci puoi raccontare un aneddoto riguardo le due partite contro il Messina del 2015?

“Avevo voglia di giocare anch’io quelle due partite a Messina, però l’ho fatto dalla panchina, tutti i ragazzi mi hanno seguito e abbiamo fatto un miracolo sportivo. Sapevamo tutti quant’era sentito il derby. Calcisticamente parlando era vita o morte, in caso di sconfitta eri retrocesso, i ragazzi hanno capito l’importanza della partita e l’hanno giocata al meglio. Da parte mia, io ho dato la tranquillità, gli ho fatto capire che eravamo più forti del Messina e loro hanno interpretato perfettamente la partita”.

Attualmente sei senza squadra, dopo aver concluso quasi un anno fa la tua ultima esperienza da allenatore, che progetti hai per il tuo futuro?

“Il mio progetto è quello di tornare ad allenare. È un mestiere splendido, ed è molto più complicato di quello del calciatore. Il calciatore è un’individualità, il mister deve pensare ad un gruppo, a farlo star bene e farlo rendere al meglio. Mi piacerebbe ripartire anche dal settore giovanile, per me l’importante è stare in campo e poter dare ciò che ho vissuto io da calciatore ai ragazzi. Mi auguro di poter trovare al più presto una sistemazione”.

In futuro speri di tornare a Reggio?

“Certo, ho sempre detto che Reggio è casa mia. Mi ha fatto tanto piacere quando il presidente Gallo mi ha chiamato all’inaugurazione dello “store”, ero felicissimo di far parte di quel contesto. Se domani arriva la chiamata della Reggina, io dico sempre sì, a prescindere da chi mi chiama. La città di Reggio lo sa, sono innamorato di lei e qualsiasi ruolo mi verrebbe dato io accetterei senza pensarci due volte”.

Santo Nicolò