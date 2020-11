Serie B, i FLOP dell’ottava giornata

Doppio passo indietro per il Frosinone. Borra e Crisetig, domeniche da incubo. Brescia e Lopez, si può fare di più.

FLOP SQUADRA: FROSINONE

Dopo aver conquistato tredici punti in cinque giornate, i ciociari sembravano pronti per il definitivo salto di qualità. Ed invece, è arrivato un nuovo dietrofront: doppio ko per 2-0, prima sul campo del Monza e poi in casa, contro un coraggioso Cosenza. La sconfitta ad opera dei lupi è di quelle che lasciano poco spazio ai rimpianti, basti pensare che le parate di Bardi hanno evitato un passivo più pesante.

FLOP CALCIATORI: BORRA-CRISETIG

Il portiere dell’Entella rovina la festa dei suoi, ormai pronti a festeggiare il primo successo stagionale: papera clamorosa sulla punizione senza pretese di Sabiri, gli avversari ringraziano e portano a casa un insperato pareggio. Non è certo andata meglio al centrocampista amaranto, il quale, già ammonito, ha ingenuamente trattenuto un avversario, lasciando i suoi in dieci per tutta la ripresa. Già priva dell’infortunato Menez, la Reggina ha finito col cedere al Pisa.

FLOP ALLENATORE: LOPEZ

Richiamato sulla panchina del Brescia dopo la retrocessione, il tecnico uruguagio non è ancora riuscito ad invertire la rotta. Contro il Venezia, Papetti ha evitato il ko al 95′, ma otto punti in sei giornate non sono una media esaltante, specie in considerazione del valore dell’organico.