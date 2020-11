Reggina, testa al Monza: le ultime news e le condizioni di Menez

La Reggina prosegue ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata in vista della difficile trasferta di sabato a Monza. Come riporta la nota della società “altra mattinata di intenso lavoro sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. La squadra, dopo aver effettuato esercizi di riscaldamento, è stata divisa in due gruppi, provando delle soluzioni tattiche nella fase di possesso e non possesso. Nel finale di seduta si è svolta una partitella 11vs11 a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina”.

Nessuna notizia, invece, riguardante l’infermeria ed i giocatori indisponibili. Oggi Jeremy Menez dovrebbe sottoporsi a risonanza magnetica per comprendere meglio l’entità dell’infortunio: difficile, comunque, vederlo in campo nella sfida di sabato a Monza. La Reggina spera invece di recuperare almeno Rivas, anche perché in attacco gli uomini sono davvero contati. Crisetig sarà squalificato.