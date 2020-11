Il punto sulla serie B: 31 reti nell’ottava giornata, record eguagliato per il il Lecce

Con ben 31 reti segnate l’ottava giornata di serie B è la più prolifica dell’attuale stagione. Colpaccio esterno nell’anticipo del Cosenza che espugna il “Benito Stirpe” di Frosinone e porta a casa la prima vittoria stagionale. Approfittano della “dèbâcle” dei ciociari le altre contendenti alla promozione; portano a casa i tre punti sia il Lecce che la SPAL; con i pugliesi che vincono per ben 7-1 contro la Reggiana, eguagliando il record stagionale di gol in una partita di Vicenza-Pisa e confermandosi come il miglior attacco della serie cadetta. Tira un sospiro di sollievo il Brescia, che riesce a pareggiare in extremis e ad evitare la terza sconfitta stagionale, contro un Venezia che si conferma essere una delle squadre più in forma del campionato. Non si fanno male nemmeno Pordenone e Monza, continua per i “ramarri” la serie negativa di risultati in casa, dove non escono vincitori da ben 7 partite. Altro “record” negativo è quello della Virtus Entella, il pari contro l’Ascoli aumenta la striscia di partite senza vittoria: è da luglio scorso che i “diavoli neri” non riescono a portare a casa i tre punti e a farne le spese è stato mister Tedino, esonerato il giorno dopo il match. Bottino importante per il Pisa, che batte la Reggina, rimontando lo svantaggio negli ultimi dieci minuti di gioco; amaranto che collezionano la terza sconfitta di fila e si allontanano dalla zona play-off. Passo falso per l’Empoli, che a causa del pari contro il Cittadella si fa raggiungere in vetta alla classifica dalla Salernitana; i granata sono usciti vincenti dal posticipo di lunedì sera, battendo di misura la Cremonese, e condannando i grigiorossi all’ultimo posto in classifica. Da segnalare il rinvio del match tra Vicenza e Chievo Verona, a causa dei tanti tesserati positivi al COVID-19 dei biancorossi.

Santo Nicolò