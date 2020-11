Giudice Sportivo: niente Monza per Crisetig, due calciatori amaranto in diffida

Lorenzo Crisetig è stato fermato dal Giudice Sportivo, gli squalificati di questa settimana sono in totale quattro.

Lorenzo Crisetig salterà Monza-Reggina. Il centrocampista ex Inter, paga con un turno di stop l’espulsione rimediata domenica scorsa (doppio cartellino giallo) contro il Pisa, ad inizio ripresa.

Sempre nella gara contro i toscani, Marco Rossi e Michael Folorunsho hanno ricevuto la loro quarta ammonizione stagionale: al prossimo giallo dunque, sia il difensore che il centrocampista verranno squalificati per la giornata successiva.

In totale, i calciatori fermati dopo l’ottava giornata sono quattro: oltre che per Crisetig, stop forzato di un turno anche per Corbo e Buchel (Ascoli) e Romagnoli (Empoli).