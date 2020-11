Ex amaranto, Rizzato: “Reggina, rialzati con la forza del gruppo”

Parola di capitano. Intervistato dalla Gazzetta del Sud, Simone Rizzato ha testimoniato, per l’ennesima volta, quanto sia ancora legato ai colori amaranto.

“Ho visto la partita contro il Pisa-ha esordito il terzino sinistro, a Reggio Calabria dal 2009 al 2013-, e mi è dispiaciuto tantissimo vedere la squadra perdere in quel modo. C’è stata tantissima sfortuna, in questo periodo gli episodi stanno girando tutti a sfavore”.

Il ridimensionamento degli obiettivi, almeno per il momento, può solo portare giovamenti. “Gallo fin qui è stato bravissimo, vincere in soli due anni è roba per pochi. Lavorare a fari spenti può sicuramente giovare, come dimostrano il mio secondo anno a Reggio ed il mio terzo anno a Trapani: sfiorammo la serie A ai playoff, eppure all’inizio nessuno ci dava nel gruppo di testa.

La risalita, passa dalla costruzione del gruppo. “A volte ci vuole tempo per costruire, per creare un gruppo: io stesso, al mio primo anno, non sentivo pienamente mia la maglia amaranto, così come ho cominciato a sentirla dalla stagione successiva. Può essere che lo stesso percorso, debbano ancora farlo alcuni volti nuovi della Reggina attuale. Per vincere ci vogliono tante componenti, una di queste è sicuramente il senso di appartenenza”.