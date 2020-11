*una partita in meno **due partite in meno

Con questo successo la squadra di Castori aggancia in vetta alla classifica l’Empoli a quota 17 punti, i lombardi restano invece in fondo alla classifica.

Vittoria in rimonta per la Salernitana nella sfida che chiude il programma dell’ottava giornata di Serie B. I campani ribaltano il gol del vantaggio della Cremonese siglato da Valzania al 1′, pareggiando con Duric prima della mezz’ora e ribaltando il punteggio a metà ripresa con Kupisz.

Serie B, il positicipo: Salernitana in vetta, battuta in rimonta la Cremonese