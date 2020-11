Reggina-Pisa, le pagelle dei Quotidiani: “collezione” di 5, Situm strappa la sufficienza.

E’ notte fonda per la Reggina che contro il Pisa al Granillo rimedia la terza sconfitta consecutiva. Gli amaranto non vincono da ottobre contro il Pescara e soprattutto appaiono in calo fisico e morale. Vediamo come i Quotidiani sportivi nazionali hanno valutato le prestazioni degli amaranto con le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT: Plizzari 5, Loiacono 5,5, Cionek 5, Rossi 5,5, Situm 6 (69′ Delprato 5), Folorunsho 6, Crisetig 4, Di Chiara 6 (69′ Liotti 5), Bellomo 5 (69′ Mastour 5), Ménez 6 (42′ Bianchi 6), Vasic 6 (51′ Denis 6). All. Toscano 5.

GAZZETTA DELLO SPORT: Plizzari 5, Loiacono 5,5, Cionek 5, Rossi 5, Situm 6 (69′ Delprato 5,5), Folorunsho 6, Crisetig 5,5, Di Chiara 6 (69′ Liotti 5), Bellomo 6 (69′ Mastour 5), Ménez 5,5 (42′ Bianchi 5,5), Vasic 5,5 (51′ Denis 5,5). All. Toscano 5,5.

TUTTOSPORT: Plizzari 5, Loiacono 5,5, Cionek 5,5, Rossi 5,5, Situm 6 (69′ Delprato ng), Folorunsho 6, Crisetig 5, Di Chiara 5,5 (69′ Liotti ng), Bellomo 5 (69′ Mastour ng), Ménez 5 (42′ Bianchi 6), Vasic 5 (51′ Denis 6). All. Toscano 6

QUOTIDIANO: Plizzari 6, Loiacono 6, Cionek 6, Rossi 5,5, Situm 6 (69′ Delprato 5), Folorunsho 6, Crisetig 5, Di Chiara 6 (69′ Liotti 5,5), Bellomo 6 (69′ Mastour 5,5), Ménez s.v (42′ Bianchi 5,5), Vasic 5 (51′ Denis 5,5). All. Toscano