Reggina-Pisa, i TOP&FLOP: la prima volta di Situm, disco rosso per Crisetig

La Reggina capitola sotto i colpi di un Pisa cinico, che arriva al ”Granillo” in punta di piedi e che porta a casa la sua prima vittoria in campionato. Al vantaggio iniziale degli amaranto, a firma Mario Situm, i toscani hanno risposto negli ultimi dieci minuti di gioco, laddove si è consumata una beffa proprio quando la squadra di Toscano sembrava poter tornare ad una vittoria che mancava dalla seconda giornata. Appuntamento rinviato per via della rete del pareggio di Masucci e quella del sorpasso di Sibilli, entrambe carte vincenti dalla panchina per mister D’Angelo. Di seguito, i Top&Flop amaranto della gara:

TOP

Mario Situm: verrebbe da dire ‘finalmente Situm’. L’esterno amaranto si rivela una delle poche note liete del match. Inizia balbettante e si galvanizza in seguito alla rete del vantaggio, arrivata con un tiro cross rasoterra velenoso dopo un buon controllo in corsa di petto. Spinge spesso, punta e salta l’uomo e tenta più volte il cross in area; bene anche in fase difensiva dove è puntuale ed efficace.

Michael Folorunsho: conferma il suo momento positivo, lo stesso che lo ha portato a conquistare una maglia da titolare. Gran lavoro in fase di copertura, dove si dimostra un buon centrocampista di rottura ringhiando contro tutte le maglie bianche che appaiono nel suo campo visivo. Fisicamente è implacabile, sovrasta Gucher eccetto che per un tiro di quest’ultimo da fuori area. Si vede poco in fase di proiezione: non riesce, infatti, a calciare in porta.

FLOP

Lorenzo Crisetig: lento e macchinoso. Non sembra essere neppure la brutta copia del calciatore brillante visto nelle prime sette uscite. Rallenta la manovra e rimedia due cartellini gialli più ingenui che discutibili. Il secondo, arrivato pochi istanti dopo l’inizio del secondo tempo, costa un’espulsione che lascia i suoi in dieci e che influisce sul resto della gara.

a.c.