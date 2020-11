Reggina, per Mario Situm una prova convincente

In una serata dove praticamente va tutto per il verso sbagliato alla Reggina, una delle poche note positive è la prestazione di Mario Situm. Una spinta costante sulla fascia destra quella del croato, che al minuto 22, va anche in rete, la sua prima con la maglia amaranto. Uno stupendo lancio a tagliare il campo di Menez lo libera sull’esterno e con un perfetto stop di petto a seguire, il 92 amaranto riesce, complice anche una scivolata di Birindelli, si presenta davanti al portiere battendolo con un diagonale, per il momentaneo vantaggio reggino. Primo gol dal suo ritorno in Italia. Una vera e propria spina nel fianco per terzino del Pisa, che costringe il tecnico dei toscani D’angelo, all’inizio della ripresa, a ricorrere alla sostituzione per tentare di contenerlo.

Nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica, arretra drasticamente la posizione e pensa più a difendere che ad offendere, come d’altronde tutta la squadra. Tiene botta fino al 70’ quando in preda ai crampi e stremato viene sostituito da Del Prato, ma lasciando il campo dopo una prova sufficiente.

Giuseppe Canale