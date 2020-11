Basket, la Viola pronta al debutto. Bolignano carica i suoi: “Daremo tutto per i tifosi”

Conto alla rovescia sull’inizio della stagione 2020-21, dopo la rimodulazione dei gironi e la pubblicazione del nuovo calendario. A pochi giorni dal debutto, coach Domenico Bolignano “fa le carte” al campionato; il tecnico della Pallacanestro Viola è impaziente di iniziare insieme allo staff e ai suoi giocatori e lo dice a chiare lettere, per nulla sorpreso dal nuovo girone in cui è stata inserita la squadra:

“La modifica dei gironi era già nell’aria dalla scorsa estate, una proposta ipotizzata in relazione all’incertezza causata dal Covid nel caso in cui la situazione si fosse complicata. Sono molto contento di essere finalmente pronti a partire, non solo per la società, i tifosi e la squadra che si allena da molte settimane ma in generale per tutto il movimento. Pur essendo sottoposti a rischi, tutti noi facciamo dei sacrifici e di sicuro l’inizio del campionato ci ripaga e compensa gli sforzi fatti fino ad ora. Il rischio che saltasse il movimento era fondato e l’entusiasmo riacceso dalla Supercoppa del centenario non doveva essere sopito”.

Il tecnico si lascia andare ad alcune considerazioni sulla preseason, considerata la mancanza di amichevoli, e fa il punto sulle prime giornate di campionato che da calendario vedranno la Viola impegnata al PalaCalafiore contro la Mastria Academy Catanzaro il 29 novembre e a seguire in trasferta a Molfetta:

“Le prime partite della stagione saranno un’opportunità da cogliere, di sicuro ci daranno sul campo un responso attendibile viste le caratteristiche delle squadre che andremo ad incontrare e che esprimono valori simili ai nostri. Sarà un campionato particolare in cui saremo soggetti a controlli e in cui si spera non saranno i tamponi a fare le convocazioni. Al di là della battuta i nostri ragazzi assumono comportamenti responsabili anche fuori dal campo, la situazione relativa alla salute generale va affrontata con responsabilità da parte di tutti. Per questo mi aspetto e sono pronto ad affrontare un campionato altalenante. Il fatto di non aver disputato delle amichevoli, saltate causa pandemia, mi restituisce sensazioni che emergono solo dalle sedute di allenamento e che possono essere ovviamente molto soggettive. La partita con la Mastria ci darà il primo vero responso”

Coach Bolignano rivolge un pensiero anche ai tifosi in fermento da tempo per il calendario e già molto partecipi nella trasferta a Matera.

“Dal punto di vista emotivo, i tifosi si dovranno privare della visione delle partite dal vivo, speriamo che questo possa durare il meno possibile e ci auguriamo che lo streaming possa sopperire in qualche modo alla loro privazione; nell’attesa di poterli rivedere a Pentimele ed in trasferta metteremo tutto l’impegno per dar loro delle belle soddisfazioni. Sentiamo comunque sempre la loro vicinanza e il loro affetto”.

Nota stampa UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO VIOLA