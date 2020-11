Reggina, la classifica marcatori: prima gioia per Situm

Reggina 2020/2021, la classifica dei marcatori amaranto: per l'esterno offensivo croato è arrivata la prima marcatura in riva allo Stretto.

Amara consolazione. Dopo essere rimasta a secco per due partite, la Reggina ritrova la via del gol, pur non riuscendo ad evitare la terza sconfitta consecutiva. Il merito è di Mario Situm, alla sua seconda gara da titolare dopo quella di Chiavari.

Spunto in velocità dopo il lancio illuminante di Menez e l’errore di Birindelli, ingresso nell’area pisana e tiro in fondo al sacco. Il numero 92 ha così potuto festeggiare la sua prima rete con la maglia della Reggina, tornando al gol in Italia a distanza di quattro anni (l’ultimo risaliva all’esperienza con lo Spezia, targata 2015/2016).

In questo primo scorcio di campionato, la compagine dello Stretto è andata a segno otto volte, con cinque marcatori diversi. Al comando della speciale graduatoria resta Liotti, autore di tre marcature.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

3: Daniele Liotti.

2: Jeremy Menez,

1: Mario Situm, Michael Folorunsho, Lorenzo Crisetig.