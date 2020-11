Storie di ex: Liotti in B col Pisa, Loria cresciuto nella Reggina

Un ex per parte, nella sfida di questa sera tra Reggina e Pisa.

Per quanto riguarda gli amaranto, i colori nerazzurri evocano dolcissimi ricordi in Daniele Liotti, che nella “città della torre” ha fatto parte del gruppo capace di riconquistare la B. Per l’esterno sinistro un buon contributo in una stagione indimenticabile (2018/2019), culminata con la vittoria di Trieste, nella finale playoff. Il pochissimo spazio trovato in serie cadetta, ha portato all’addio nel gennaio del 2020. “Non potrò dimenticare gli anni trascorsi a Pisa. Vi porterò sempre nel mio cuore”, è il messaggio d’amore che il classe ’94 ha rivolto ai nerazzurri, prima di trasferirsi a Reggio Calabria.

Sulla sponda pisana, l’ex di turno è Leonardo Loria. Mezzi fisici impressionanti (a soli sedici anni, era già alto più di un metro e novanta), l’estremo difensore è cresciuto nel settore giovanile amaranto, facendo parte degli Allievi Nazionali che nel 2015 sfiorarono lo scudetto. Dopo la mancata iscrizione della Reggina Calcio, il portiere di origini siciliane è stato ingaggiato dalla Juventus. Venticinque presenze con l’Under 23 ed una convocazione in prima squadra da parte di Allegri, prima di concludere il rapporto con i bianconeri la scorsa estate ed essere ingaggiato dal Pisa. Anche Loria ha dovuto fare i conti con il Covid, contratto con l’Under 21 azzurra: una brutta avventura messa alle spalle, ma stasera il classe ’99 siederà in panchina.