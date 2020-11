Serie B, l’Ascoli riprende l’Entella in nove uomini: la classifica aggiornata

Nell’unica sfida giocatasi questo pomeriggio, Ascoli e Virtus Entella si sono divise la posta in palio. Per come si erano messe le cose tuttavia, il risultato sorride molto di più ai padroni di casa. Nella ripresa infatti, l’Ascoli è rimasto in nove contro undici, a causa delle espulsione rimediate prima da Bucel (doppio giallo) e poi da Corbo (fallo da ultimo uomo). L’espulsione di Corbo, è coincisa con il rigore concesso ai liguri, e trasformato al 72′ da Mancosu.

Per l’Entella di Tedino il primo successo nel torneo cadetto sembra cosa fatta, ma all’84’ i marchigiani trovano un insperato pareggio con Sabiri, complice il clamoroso errore del portiere ospite.

Stasera Reggina-Pisa, la giornata si completerà domani con Salernitana-Cremonese.

Di seguito, il programma completo, la classifica aggiornata ed il prossimo turno.

SERIE B, 8^ GIORNATA

Frosinone-Cosenza 0-2

Lecce-Reggiana 7-1

Spal-Pescara 2-0

Cittadella-Empoli 2-2

Vicenza-Chievo rinviata

Brescia-Venezia 2-2

Pordenone-Monza 1-1

Ascoli-Virtus Entella 1-1

Reggina-Pisa stasera ore 21:00

Salernitana-Cremonese lunedì ore 21:00

CLASSIFICA

Empoli 17

Lecce 15

Spal 15

Salernitana 14 *

Chievo 14 *

Venezia 14

Frosinone 13

Cittadella 11 *

Monza 10 *

Brescia 9 *

Pordenone 9

Cosenza 8

Reggina 7 *

Reggiana 7 *

Vicenza 6

Ascoli 5 *

Virtus Entella 5

Pisa 4 **

Pescara 4

Cremonese 3 **

*=una partita in meno

**=due partite in meno

PROSSIMO TURNO

Chievo-Lecce venerdì ore 21:00

Pisa-Cittadella sabato ore 14:00

Pescara-Pordenone sabato ore 14:00

Venezia-Ascoli sabato ore 14:00

Empoli-Vicenza sabato ore 14:00

Brescia-Frosinone ore 14:00

Monza-Reggina ore 16:00

Reggiana-Cremonese domenica ore 15:00

Cosenza-Salernitana domenica ore 21:00

Virtus Entella-Spal lunedì ore 21:00