Reggina-Pisa, le formazioni ufficiali: Vasic dal 1′, panchina per Denis e Bianchi

Alle 21 il calcio di inizio di Reggina-Pisa. Per la sfida del ”Granillo”, Toscano cambia diversi interpreti e, al contempo, ritrova dei giocatori. In porta torna Plizzari, che avrà davanti a sé la difesa composta da Loiacono, Cionek e Rossi. Conferme anche sulle fasce, dove agiranno Situm e Di Chiara, mentre in mezzo al campo sarà Folorunsho a far coppia con Crisetig. Panchina, dunque, per Bianchi e Liotti. Sulla trequarti l’inamovibile Bellomo, che agirà dietro l’inedita coppia di attacco formata da Ménez (tornato in seguito alla squalifica) e Vasic (prima da titolare).

Di seguito, gli schieramenti delle due squadre:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Ménez, Vasic. A disposizione: Farroni, Guarna, Delprato, Gasparetto, Liotti, Peli, Stavropoulos, Bianchi, De Rose, Marcucci, Mastour, Denis. Allenatore: Toscano.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Siega, Soddimo, Meroni, Marin, Sibilli, Lisi, Masucci, Alberti, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Trieste (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Alessandro Cipressa di Gallipoli). IV uomo: Ivan Robilotta di Sala Consilina.