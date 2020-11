Reggina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Si gioca stasera, con inizio alle ore 21, la gara tra Reggina e Pisa allo stadio Granillo. Toscani che vogliono centrare la prima vittoria, Reggina che ha bisogno di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive e duna classifica deficitaria.

Le ultime notizie della Reggina

Tante assenze per Toscano, il tecnico reggino dovrà fare a meno di quattro elementi, tre dei quali ‘persi’ negli ultimi giorni. Infatti, se l’assenza di Faty era già stata messa in preventivo, lo stesso non si può dire per Charpentier (appena recuperato ma subito ricaduto), Rolando e Lafferty, oltre al fatto che Rivas è stato recuperato in extremis ed ancora non si trova al 100% della condizione. Assenze che condizioneranno inevitabilmente le scelte di Toscano, il quale schiererà sicuramente un undici titolare diverso rispetto alle ultime uscite, tra ritorni, possibili sorprese, dubbi e conferme.

Probabile formazione Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Delprato (Situm), Folorunsho (Bianchi), Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis (Vasic). All. Toscano

Qui Pisa

Per la trasferta calabrese, il tecnico dei nerazzurri dovrà fare i conti con le assenze, miste ad alcuni dubbi di formazione. Non saranno della sfida i difensori Varnier, Masetti e Pisano, mentre non dovrebbero giocare dal 1′ i vari Birindelli e Marin, da rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Torna Loria, ma il suo posto, almeno per la trasferta della sua ex Reggio Calabria, dovrebbe essere in panchina.

Al suo posto Perilli nel 4-3-1-2 di D’Angelo, che potrà contare sulla presenza di Caracciolo e Benedetti al centro della difesa, di Lisi a sinistra e di uno tra Belli e Birindelli a destra (più probabile il primo). Centrocampo di sostanza e di categoria con il trio Mazzitelli-Gucher-De Vitis, che non dovrebbero essere minimamente in discussione (salvo ribaltoni delle ultime ore). Sulla trequarti spazio a Soddimo, il quale sosterrà la coppia di attacco formata da Vido e Marconi (tre gol a testa in queste prime sei uscite).

Probabile formazione Pisa (4-3-1-2): Perilli; Belli (Birindelli), Caracciolo, Benedetti, Lisi; Mazzitelli, Gucher, De Vitis; Soddimo; Vido, Marconi.

Reggina-Pisa, dove vederla in tv e seguirla in streaming

Il match tra la Reggina ed il Pisa inizierà alle ore 21 e si giocherà allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La gara tra gli amaranto del presidente Luca Gallo ed i toscani allenati da D’Angelo, chiuderà il programma della domenica riguardante la serie B e sarà possibile vederla sia in diretta streaming sia in TV sulla piattaforma Sky, sui canali Diretta Dazn e Sky Dazn 1.