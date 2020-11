Reggina-Pisa, D’Angelo in sala stampa: “Siamo stati bravi a cercare gol con calma”

Al termine del match del Granillo terminato con la vittoria del suo Pisa in rimonta contro la Reggina, il tecnico Luca D’Angelo ha commentato così il successo esterno dei toscani.

“Siamo partiti bene nel primo tempo, creando anche alcune occasioni da gol – ha detto il tecnico del Pisa – Poi la Reggina ha fatto gol alla sua prima occasione. Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene ,abbiamo creato con calma tante occasioni per pareggiare e poi per vincere. Sono contento. La Reggina è una buona squadra, ben organizzata e ben allenata: ha buoni giocatori ma essendo neo promossa al primo anno in serie B secondo me deve tenersi stretta la categoria perchè questo è un campionato molto difficile”.