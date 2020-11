Reggina-Pisa, il Presidente Gallo: “Il tecnico non si tocca. Ho fatto valutazione sbagliata ad inizio anno, mi scuso”

A fine gara è il presidente della Reggina, Luca Gallo l’unico a parlare per la compagine amaranto dopo la sconfitta casalinga contro il Pisa, terza consecutiva per la formazione di Toscano.

“Francamente mi piacerebbe finire una partita in undici, però non voglio troppo entrare nelle decisioni del direttore di gara, sicuramente mi piacerebbe finire le partite in undici. Non sono arrabbiato, con chi mi dovrei arrabbiare al massimo con me stesso per alcune dichiarazioni fatte ad inizio anno: sono errori di valutazione frutto della mia inesperienza, chiedo scusa ai tifosi”. dichiara Gallo.

Reggina, “Toscano rimarrà l’allenatore”

“Non ci sono valutazioni sul tecnico, Toscano rimarrà alla Reggina è un ottimo tecnico quindi non avverrà nessun cambio allenatore – ha chiarito il presidente Gallo – . Il tecnico ha poche colpe, se dobbiamo per forza cercare colpe in questo momento l’unico colpevole sono io. Pensavo che il campionato di serie B fosse più abbordabile, sull’onda della vittoria dello scorso anno probabilmente. Se c’è qualcuno che si deve scusare sono soltanto io, spero che la gente mi scusi ho commesso sicuramente degli errori di valutazioni iniziale, ma tutti in buona fede e spinto dall’entusiasmo. Chiedo scusa ai tifosi”.

Gallo: chiedo scusa ai tifosi

“L’unico ad aver parlato di obiettivi di alta classifica ad inizio anno sono stato io, evidentemente non sono stato tanto lucido, su alcune dichiarazioni dove ho detto che la Reggina poteva essere a lottare per le zone alte, ma l’ho detto per inesperienza probabilmente, è la prima stagione che faccio in B da presidente la valutazione che la Reggina sarebbe potuta essere è stata una mia valutazione se evidentemente nell’evidenza attuale di questo momento l’unico che deve chiedere scusa lo ripeto”.

Nessun ritiro in vista del Monza

“La squadra non andrà in ritiro, anche questa è una mia decisione. Sono entrato all’interno dello spogliatoio, ho parlato con la squadra e ho cercato di tirare su il morale. Anche questa è una mia valutazione e decisione, se sarà un errore verrò a prendermi le conseguenze. Alla squadra serve serenità dal punto di vista psicologico, mentre dal punto di vista fisico spero di recuperare alcuni dei tanti infortunati che abbiamo perché nell’arco di una partita si ha bisogno di tutti”.