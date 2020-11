Cari lettori di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” di Reggio Calabria tra Reggina e Pisa, valevole per l’8^ giornata del campionato di Serie B e con fischio d’inizio alle ore 21.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-PISA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-PISA 1-2 FINALE

Finisce al Granillo, la Reggina cade ancora: terza sconfitta consecutiva per gli amaranto.

In cinque minuti la Reggina si è fatta rimontare e superare dal Pisa, per gli amaranto adesso è dura in inferiorità numerica.

GOL PISA! Sibilli sul secondo palo batte Plizzari e ribalta il punteggio, notte fonda per la Reggina.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero

86′ GOL PISA! Masucci in acrobazia batte Plizzari per il pareggio del Pisa

84′ Plizzari decisivo, il portiere smanaccia in corner un pericoloso cross con Soddimo in agguato

83′ Soddimo, appena entrato, sfiora il gol con un destro calciato dalla distanza che complice una deviazione per poco non inganna Plizzari, palla fuori di pochissimo.

80′ Siega dal limite, sfera che finisce alla destra di Plizzari

79′ Reggina in affanno con il Pisa che porta almeno otto giocatori nella metà campo amarato

72′ Brivido Mazzitelli, destro a giro potente da fuori, palla che si alza troppo.

69′ triplo cambio di Toscano: dentro Liotti, Delprato e Mastour, fuori Di Chiara, Situm e Bellomo

67′ Miracolo di Perilli che dice no a Di Chiara dopo una spettacolare azione dell’esterno mancino, botta potente e deviazione acrobatica e decisiva per il portiere toscano

62′ Denis raccoglie palla, si libera e prova il destro a giro: palla fuori

60′ Amaranto che cercano di difendersi, Pisa che adesso prova ad aumentare la pressione offensiva

50′ Cambio Reggina: dentro Denis per Vasic

46′ Si riparte e dopo trenta secondi Crisetig rimedia il secondo giallo, espulsione e Reggina in dieci per tutta la ripresa

Finisce il primo tempo al Granillo: Reggina in vantaggio con il gol di Situm

Saranno due i minuti di recupero in questo primo tempo

42′ Infortunio muscolare per Menez che lascia il campo. Dentro Bianchi, con Folorunsho che avanza il suo raggio d’azione.

41′ Amaranto che ci provano sugli sviluppi di un calcio piazzat

35′ Sulla destra la Reggina cerca di sfondare con un Situm galvanizzato dal gol del vantaggio

31′ Situm vicino alla doppietta: ottimo cross di Di Chiara, l’esterno destro addomestica e scarica il mancino, il difensore Caracciolo è provvidenziale a deviare il tentativo degli amaranto

29′ Il Pisa protesta, in occasione della ribattuta di Cionek, la palla sembra toccare il braccio del difensore amaranto proiettato però in scivolata nel tentativo di stoppare il tiro

22′ GOOL REGGINA! Situm si invola sulla destra, Birindelli scivola e lascia campo, l’esterno entra in area e batte sotto porta Perilli per il vantaggio amaranto

20′ Ancora Vido vicino al vantaggio: destro da ottima posizione, Cionek si immola e ribatte in tuffo disperato, poi Mazzitelli con il sinistro spedisce di poco fuori. Pisa sempre molto pericoloso

15′ Decisamente meglio il Pisa che appena attacca crea pericoli, specie con Vido. Molto bravo Rossi qualche minuto fa ad opporsi ad un tentativo di battuta a rete dei toscani

Due fiammate immediate dei toscani prima vicini al gol con Vido, poi in rete con un sinistro di Gucher deviato da Palombiche era però in fuorigioco

8′ I toscani trovano la rete ma con posizione di fuorigioco, gol annullato

6′ Pisa vicino al vantaggio: destro potente di Vido dalla distanza, di poco fuori

2′ Reggina che ci prova subito affidandosi a Bellomo e Menez

Tutto pronto al Granillo, si parte!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH (inizio ore 21):

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Folorunsho, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Ménez, Vasic. A disposizione: Farroni, Guarna, Delprato, Gasparetto, Liotti, Peli, Stavropoulos, Bianchi, De Rose, Marcucci, Mastour, Denis. Allenatore: Toscano.

Pisa (4-3-1-2): Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Belli; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi. A disposizione: Kucich, Loria, Siega, Soddimo, Meroni, Marin, Sibilli, Lisi, Masucci, Alberti, Giani. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Paolo Giacomelli di Trieste (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Alessandro Cipressa di Gallipoli). IV uomo: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

PRE-GARA

La Reggina per ritrovare una vittoria che manca dalla seconda giornata e riscattare le ultime due sconfitte, il Pisa per svoltare e centrare i primi tre punti della stagione. Al ”Granillo” di Reggio Calabria, amaranto e nerazzurri sono chiamati a mostrare tutto il proprio valore per una sfida che già si preannuncia ricca di emozioni vista la voglia di riscatto presente in ambedue le squadre. Toscano contro D’Angelo, l’uno distante tre punti dall’altro (con il tecnico reggino in vantaggio a quota 7), oggi in campo consapevoli di sfidarsi per tre punti che già potrebbero pesare.

IL CAMMINO

Reggina: Salernitana (1-1,t), Pescara (3-1,c), Virtus Entella (1-1,t), Cosenza (o-o,c), Pordenone (2-2,t), Spal (0-1,c), Empoli (3-0,t).

Pisa: Reggiana (2-2,t), Cremonese (1-1,c), Salernitana (4-1,t), Monza (1-1,c), Empoli (3-1,t), Vicenza (4-4,t), Ascoli (rinviata,c)

QUI REGGINA- Gli amaranto, reduci da due ko con Spal ed Empoli, tenteranno di ritrovare la via della vittoria, che manca dalla seconda giornata contro il Pescara. Per l’uscita casalinga contro i toscani, mister Toscano schiererà una formazione tra conferme, ritorni, dubbi e possibili sorprese. Non mancheranno le assenze, dal momento in cui Faty sarà ancora out per via di uno stiramento, Charpentier è ricaduto nei giorni scorsi, Rolando ha subito un risentimento muscolare in settimana e Lafferty sarà out per qualche problematica ad oggi sconosciuta. Torna Plizzari, mentre Rivas è arruolabile seppur non sia al meglio della condizione. [CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA DI TOSCANO]

QUI PISA- Discorso analogo per mister Luca D’Angelo, anch’egli alle prese con le assenze. Tra le fila nerazzurre, infatti, è emergenza in difesa in virtù delle assenze di Varnier, Pisano e Masetti. Infortunato il primo, squalificato il secondo e positivo al covid il terzo, che non prenderanno parte alla trasferta di Reggio Calabria. Il tecnico pescarese dovrà fare a meno anche del centrocampista Quaini e del giovane attaccante Giani, mentre ritroverà i nazionali Marin e Birindelli, la cui presenza dal 1′, però, sembrerebbe essere a rischio. [CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA DI D’ANGELO]

I PRECEDENTI- Bilancio in perfetta parità per quanto concerne Reggina-Pisa, sfida che in riva allo Stretto è stata “ospitata” per sei volte dal torneo di B e per una volta dal girone meridionale di C. Sulle sette gare totali, il bilancio è di due vittorie della Reggina, altrettante per il Pisa e tre pareggi. [CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’ SUI PRECEDENTI]

GLI EX DI TURNO- Sono due, divisi perfettamente tra il fronte amaranto e quello nerazzurro. Il primo è Daniele Liotti, che nella “città della torre” ha fatto parte del gruppo capace di riconquistare la B nella stagione 2018/19. L’altro è il portiere Leonardo Loria, arrivato in Toscana nel mercato estivo all’interno dell’operazione che ha portato Gori alla Juventus. Per il giovane trapanese, tre anni importanti nel settore giovanile della Reggina, con il quale è andato vicino dal laurearsi campione d’Italia. [CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’ SUI TRE EX]

L’ARBITRAGGIO- Dirigerà la gara il sig. Piero Giacomelli di Trieste, il quale sarà coadiuvato gli assistenti Pagnotta e Cipressa, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Robilotta. Sarà il settimo incrocio tra Giacomelli e gli amaranto, che con il fischietto friulano hanno totalizzato tre vittorie (Reggina-Vicenza 3-2 del 2/10/2010 e Modena-Reggina 1-2 del 12/02/2011 in Serie B e Chievo Verona-Reggina 0-1 del 28/11/2012, in coppa Italia) due sconfitte (Empoli-Reggina 3-2 del 26/09/2011 e Cittadella-Reggina 3-2 del 10/12/2011 in Serie B) ed un pareggio (Reggina-Brescia 1-1 del 2/04/2012]