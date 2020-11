Giuseppe Praticò, l’incubo è finito: “Peppe vs Covid 2-0”

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Giuseppe Praticò ha sconfitto definitivamente il virus : "È un’esperienza che mi ha migliorato come uomo e come persona, sono più forte di prima".

Insieme a suo padre e ad un altro gruppo di coraggiosi dirigenti, ha contribuito alla ripartenza del calcio nostrano. Conclusa l’esperienza da dirigente della Reggina, Giuseppe Praticò ha ripreso il suo percorso di affermato imprenditore e di tifoso innamorato dei colori amaranto. La storia recente, ha visto Giuseppe lottare con coraggio contro il Covid 19: il calcio ed il lavoro stavolta non c’entrano, i sentimenti che emergono riguardano la vita di un uomo, un marito, un figlio ed un padre di famiglia. Una storia che continuerà, dal momento che quel maledetto nemico invisibile è stato sconfitto.

Proprio il diretto interessato, ha reso pubblica la bellissima notizia, attraverso un lungo post su facebook.

Peppe vs COVID 2 – 0

<<Guarito! Doppio tampone negativo- si legge- ed ancora non ci credo dopo oltre un mese trascorso tra ospedale ed isolamento!

I postumi della malattia sono molto più pesanti di ciò che mi aspettavo, ma la felicità di poter tornare alla mia vita è superiore a qualsiasi malessere che spero sarà superato nelle prossime settimane . Questa esperienza mi ha fatto cambiare idea su tante cose. È sottile il filo che ci attacca alla vita ed ho toccato con mano che basta un attimo a cambiare e stravolgere le nostre convinzioni che un minuto prima ritenevamo impossibili da scalfire . È un’esperienza che mi ha migliorato come uomo e come persona, sono più forte di prima ma ho capito che diventi più forte se hai il sostegno della tua famiglia e dei tuoi amici, “nessuno si salva da solo”. Capisci il valore delle piccole cose, proprio quelle che davi per scontate>>.

Tantissime le manifestazioni di affetto e vicinanza, ricevute in questo difficile periodo. <<Vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi avete tributato in questo momento difficile della mia vita, con i vostri messaggi e le vostre telefonate mi avete trasmesso un calore pazzesco, aiutandomi a superare le difficoltà ed uscire dall’incubo. Sono felicissimo in questo momento ma non riesco a distogliere i miei pensieri da chi sta combattendo contro il maledetto, da chi purtroppo non ce l’ha fatta ed alla sofferenza che attanaglia i loro cari. Ai medici, agli infermieri ed agli operatori sanitari che stanno combattendo questa guerra in trincea, non può che andare l’ennesimo ringraziamento ed il mio sostegno per ciò che stanno facendo . Non abbassiamo la guardia contro il maledetto, vinceremo>>.

* Da parte di RNP, un pensiero affettuoso e un caloroso BENTORNATO all’amico Giuseppe.