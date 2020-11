FOCUS ON: attenta Reggina, Marconi è a caccia del poker

Verso Reggina-Pisa: l'attaccante nerazzurro, autore nella scorsa stagione di 15 gol, anche in questo campionato è partito col piede giusto.

Per il terzo anno consecutivo, Michele Marconi è uno dei punti fermi del Pisa targato D’Angelo. Nelle ultime stagioni, l’attaccante nativo di Grosseto è riuscito a dare un’impennata importante alla propria carriera. Dopo anni di astinenze troppo frequenti, nel 2017/2018 Marconi è riuscito a tornare finalmente in doppia cifra, mettendo a segno 15 reti tra Lecce ed Alessandria. Arrivato in Toscana nell’estate del 2018, ha messo la firma sulla promozione dei nerazzurri, realizzando 8 marcature.

L’anno scorso, l’esplosione: 15 gol in B e tante offerte pervenute al tavolo del Presidente Corrado, il quale le ha prontamente rispedite al mittente. Quel ragazzo di belle speranze cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, adesso è diventato un calciatore maturo, la cui carta d’identità ha segnato le 31 primavere lo scorso maggio: anche quest’anno, l’attaccante è partito col piede giusto, come dimostrano i 3 gol fin qui realizzati.

Salvo sorprese, Marconi questa sera guiderà l’attacco ospite, insieme a Vido: per la difesa amaranto, un cliente scomodo da tenere d’occhio.