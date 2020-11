Reggina-Pisa, FOCUS ON: sulle spalle di Houdini…

Gol, assist, talento allo stato puro. Un avvio folgorante per Jeremy Menez, autore di due reti nelle prime due giornate di campionato. Poi, qualcosa non è andato come doveva. La sfortuna in occasione della traversa colpita col Cosenza, dopo l’ennesima giocata pazzesca, i problemi fisici che sono costati il forfait sul campo del Pordenone e soprattutto l’espulsione contro la Spal, dopo soli 25 minuti di gioco.

Soprattutto ad Empoli, l’assenza del francese si è sentita terribilmente. Attacco amaranto impalpabile al Castellani, tra assenze continue e pochi palloni giocabili. Stasera come non mai, il contributo dell’ex Roma e Milan può essere determinante, anche perché la dea Bendata ha nuovamente voltato le spalle al reparto offensivo di Toscano, privo nuovamente di Lafferty e Charpentier.

La Reggina non può fallire l’occasione di rimandare il successo per la sesta giornata di seguito, mentre il suo numero sette ha l’opportunità di cancellare i recenti bocconi amari. Toccherà a Menez, dunque, caricarsi sulle spalle il peso della manovra, soprattutto dal punto di vista dell’imprevedibilità. La posta in palio è altissima, gli amaranto contano molto sull’estro di Houdini.

f.i.