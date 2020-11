Accadde oggi: Reggina allo sbando, anche ad Ischia è un incubo amaranto

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: 22 novembre 2015, la Reggina cade pure in casa dell'Ischia e scivola sempre più in basso.

22 novembre 2014, Lega Pro girone C, 14^ giornata di andata. La Reggina vive uno dei momenti più difficili della sua ultracentenaria storia, ma sul campo di un Ischia reduce da qualcosa come sei sconfitte di fila, gli amaranto sperano di poter rialzare la testa. Di Michele e compagni, condizionati anche dalle difficoltà economiche in cui versa il club, non vincono da sei giornate, nelle quali hanno raccolto la miseria di due pareggi e quattro sconfitte. Proprio l’ultimo ko, ad opera della Salernitana, ha portato Ciccio Cozza a rassegnare le dimissioni. In terra campana dunque, debutta sulla panchina amaranto il duo Padovano-Tortelli (in realtà, seppur dietro le quinte, il vero allenatore è Mozart).

Dopo un buon primo tempo, nel quale sfiora il vantaggio prima con Louzada e poi con Insigne, la compagine crolla nella ripresa. All’Ischia bastano solo sette minuti, per mandare al tappeto una Reggina letteralmente impresentabile. Al 47′ Ciotola porta avanti i gialloblù con la complicità di Kovacsik, al 53′ Fiandaca trova il jolly dalla distanza, sfruttando anche la seconda “frittata” del portiere ungherese. Un minuto più tardi, Dall’Oglio completa il disastro, lasciando i suoi in dieci a causa del secondo cartellino giallo.

Ischia 2 Reggina 0, gli amaranto scivolano sempre più in basso ed a fine partita la tensione esplode: Ungaro e Maita vengono alle mani nello spogliatoio (il centrocampista verrà messo fuori squadra la settimana seguente), la lite coinvolge anche il Presidente Foti. Affinché quella squadra allo sbando possa rialzare la testa, saranno necessari i ritorni di autentiche bandiere come Belardi e Cirillo, oltre a quello preziosissimo di Aronica. Ma questa, è un’altra storia…

ISCHIA-REGGINA 2-0 (22-11-2014)

Ischia: Giordano, Impagliazzo, Sirignano, Empereuer; Finizio, Fiandaca, Di Cesare (73′ Bulevardi), De Agostini; Schetter (46′ Ingretolli), Cruz, Ciotola (64′ Gerevini). Panchina.: Taglialatela, D’Amico, Maione, Wagner. Allenatore: Maurizi.

Reggina: Kovacsik, Di Lorenzo, Crescenzi, Ungaro, Karagounis; Insigne, Maita, Dall’Oglio, Salandria (60′ Maimone); Louzada (73′ Masini), Di Michele (61′ Viola). Panchina: Cetrangolo, Syku, Ammirati, Perrone. Allenatore: Padovano/Tortelli

Arbitro: Giovani di Grosseto (assistenti: Menicacci-Vettorel).

Marcatori: 47′ aut. Kovacsik, 53′ Fiandaca.

Note-Ammoniti: Empereuer (I), Di Lorenzo (R), Dall’Oglio (R), Di Cesare (I). Espulso al 54′ Dall’Oglio (R) per doppio giallo. Calci d’angolo: 6-6. Recupero: 2’ pt; 4′ st.