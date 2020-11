La storia di Reggina-Pisa: contro i toscani, trentacinque anni fa, la prima vittoria in serie B

Reggina-Pisa, stasera l'ottava edizione: due vittorie a testa per amaranto e nerazzurri, la sfida torna in Calabria a distanza di trentun anni.

Bilancio in perfetta parità per quanto concerne Reggina-Pisa, sfida che in riva allo Stretto è stata “ospitata” per sei volte dal torneo di B e per una volta dal girone meridionale di C.

L’esordio assoluto al Comunale, risale al lontano settembre del 1965: in quell’occasione, gli amaranto di Maestrelli celebrarono nel migliore dei modi l’esordio assoluto in B del calcio reggino, superando i toscani per 2-1, grazie alle reti di Santonico e Rigotto. La prima vittoria dei nerazzurri invece, è datata 15 febbraio 1970.

Il totale è di due vittorie per la Reggina, due vittorie per il Pisa e tre pareggi.

L’ultimo precedente risale al 1989, quando in un Comunale gremito le due squadre si divisero la posta in palio con un pareggio senza reti. In quella circostanza, a conquistare la scena furono soprattutto i tifosi reggini (nella foto, la Curva Nord così come si presentava quel giorno), i quali, prima della partita, ricordarono con uno striscione a bordo campo il calciatore del Cosenza Donato Bergamini, morto il giorno prima del big match.

Di seguito, le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 65/66, 1^ giornata di andata (5-9-1965)

Reggina-Pisa 2-1

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Gallusi, Baroncini, Alaimo, Ferrario, Santonico, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Santonico, Rigotto.

SERIE B 66/67, 19^ giornata di ritorno (18-6-1967)

Reggina-Pisa 2-2

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Camozzi, Tomasini, Bello, Baldini, Campagna, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Mupo, autogol.

SERIE B 67/68, 17^ giornata di andata (7-1-1968)

Reggina-Pisa 0-0

Reggina: Ferrari, Clerici, Ghiglione, Belllo, Sonetti, Gardoni, Toschi, Ferrario, Vallongo, Zani, Vanzini. Allenatore: Maestrelli.

SERIE B 69/70, 3^ giornata di ritorno (15-2-1970)

Reggina-Pisa 1-2

Reggina: Ferrari, Divina, Clerici, Tacelli, Sonetti, Pesce, Lombardo, Del Barba (Capogna), Vallongo, Pirola, Toschi. Allenatore: Galbiati.

Marcatore: autogol.

SERIE B 70/71, 17^ giornata di andata (10-1-1971)

Reggina-Pisa 1-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Fiorini, Sonetti, Comini, Sironi (Mannino), Merighi, Rinero, Facchin. Allenatore: Persico.

Marcatore: Merighi.

SERIE C1 GIRONE B 78/79, 11^ giornata di ritorno (29-4-1979)

Reggina-Pisa 0-1

Reggina: Tortora, Battiston, Mordocco, Truddaiu (Vecchiè), Scoppa, Spinelli, Pianca, Benatti, Bortot, Caruso, Snidaro. Allenatore: Scoglio.

SERIE B 89/90, 13^ giornata di andata (19-11-1989)

Reggina-Pisa 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Maranzano, Pozza, Pergolizzi, Mariotto (Zanin), Bernazzani, Paciocco, Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.