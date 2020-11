[Gazzetta del Sud] Reggina, col Pisa dentro Situm e Folorunsho

Mario Situm è pronto per giocare la sua seconda gara da titolare in maglia amaranto, dopo quella di Chiavari. E’ questa, secondo la Gazzetta del Sud, una delle principali novità in vista di Reggina-Pisa.

“A destra-si legge-sarà Situm a prendere il posto di Rolando, mentre a sinistra tornerà titolare Liotti, ex della gara”. Il jolly offensivo di origini croate, avrà dunque l’occasione di mettere in mostra le proprie qualità, già viste in Italia con la maglia dello Spezia, quando mise a segno otto reti in due stagioni.

Scalda i motori anche Michael Folorunsho, che fin qui ha dato il suo contributo entrando in corso d’opera. “Il partnerl partner dell’ex Inter, questa volta dovrebbe essere Folorunsho, vicino come non mai al debutto da titolare in campionato. “Per quanto concerne la linea mediana, Crisetig rimane una certezza assoluta, a dispetto del leggero calo di rendimento accusato nelle ultime due partite. Il partner dell’ex Inter, questa volta dovrebbe essere Folorunsho, vicino come non mai al debutto da titolare in campionato”.