Serie B, i risultati di oggi: goleada Lecce, pari dell’Empoli

Dopo l’anticipo di ieri tra Frosinone e Cosenza, ecco i risultati dell’ottava giornata di Serie B giocati oggi. Brescia-Venezia 2-2, Spal-Pescara 2-0, Cittadella-Empoli 2-2, Lecce-Reggiana 7-1, Pordenone-Monza 1-1. Goleada del Lecce che spazza via la Reggiana con sette reti. Mattatore della gara Coda, tripletta. Vince anche la Spal contro il Pescara, pareggi in extremis del Cittadella contro l’Empoli e del Brescia, all’ultimo respiro, in casa contro il Venezia. Pareggio anche tra Pordenone e Monza. Domani in programma altre due partite: Ascoli-Entella, Reggina-Pisa.

Lunedì chiude la giornata la gara tra Salernitana-Cremonese.