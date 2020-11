Reggina, Rolando sull’infortunio: ”Purtroppo il calcio è questo, ma tornerò presto”

Non fortunatissimo in questo avvio di campionato, dove ha già disputato cinque gare ma domani sera salterà la sua terza. Gabriele Rolando è una delle principali pedine di Toscano, il quale dovrà farne a meno per la sfida contro il Pisa.

Il bollettino medico dice “risentimento muscolare” e non è da escludere che si tratti di una ricaduta legata alla distrazione muscolare che lo aveva costretto a restare ai box contro l’Entella.

E sui social, l’esterno amaranto ha voluto lanciare un messaggio, seppur un po’ criptico, ai tifosi reggini circa il suo infortunio.

“Purtroppo il calcio è anche questo – scrive Rolando – devo accettarlo, sarò di nuovo fuori per un po’.. ma tornerò presto!”