Reggina–Pisa, D’Angelo carica i suoi: “Mi auguro di poter conquistare la vittoria”

Il Pisa Sporting Club si prepara al match contro la Reggina in programma domani (ore 21) allo Stadio “Granillo”. Il tecnico dei toscani Luca D’Angelo, in conferenza alla vigilia, ha presentato così la sfida in terra calabrese.

La gara contro la Reggina

“Come ogni gara di questo campionato dovremo dare il massimo e servirà una prestazione forte per raggiungere l’obiettivo. E’ una gara difficile – ha detto il tecnico – , la Reggina è una buona squadra, con giocatori che hanno giocato anche nella massima serie e sta giocando un buon calcio: vedendo le loro partite possiamo dire che hanno raccolto meno di quanto meritato. Sta facendo un buonissimo campionato, soprattutto a livello di prestazione, con Pordenone o Cosenza meritava sicuramente di più. Servirà da parte nostra una prestazione forte sotto tutti i punti di vista.

Liotti, l’ex di turno

“Sono felice per Liotti, bravissimo calciatore ed un ottimo ragazzo – spiega D’Angelo – . E’ uno di quelli che mi ha dato tanto da un punto di vista umano oltre che sportivo, nonostante gli infortuni fece di tutto per farsi trovare pronto e giocò la finalissima di Trieste, molto bene tra l’altro. Sarò felice di rivederlo ma io, ed i suoi ex compagni, cercheremo in tutti i modi di vincere la partita”.

Le assenze del Pisa

I nerazzurri arrivano a questa sfida con qualche assenza: “Mancheranno Varnier, Masetti e Pisano (squalificato, ndr); Giani è fermo e Quaini tornerà in gruppo la prossima settimana. Però abbiamo una rosa che ci permette di poter lavorare al meglio. Mi dispiace solo non aver potuto dare continuità alla prova di Vicenza perché a mio avviso la squadra aveva dimostrato di essere in crescita: però ci siamo preparati bene questa settimana e siamo pronti.Dobbiamo allenarci sempre al massimo, con grande voglia e determinazione. Anche perché sappiamo che c’è grande bisogno di risultati, a cominciare dalla trasferta di Reggio Calabria dove mi auguro di poter conquistare la vittoria”.