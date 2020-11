Reggina, out Rivas e Lafferty: cinque indisponibili per la gara contro il Pisa

Non è un momento fortunato per la Reggina. Così come confermato dal tecnico Domenico Toscano nella conferenza stampa pre-partita, per la sfida di domani sera contro il Pisa al Granillo, la formazione amaranto dovrà fare a meno di cinque giocatori. Nel dettaglio sono fuori gioco per la gara contro i toscani, Faty, Charpentier, Rivas, Rolando e Lafferty.

“Lafferty – ha spiegato il tecnico della Reggina – ha qualche problema e non ci sarà, Rivas ha ricominciato ad allenarsi in settimana ma speriamo di averlo per la trasferta di Monza. Faty e Charpentier sono ancora indisponibili, non ci sarà nemmeno Rolando che ha accusato un risentimento muscolare in questi giorni”.

Dunque nel reparto offensivo, out Rivas e Lafferty, restano molto risicate le alternative per il tecnico amaranto che, come da lui stesso dichiarato, ha ancora qualche dubbio da sciogliere proprio in quel settore del campo.

