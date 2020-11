Reggina: i convocati per la sfida di domani sera contro il Pisa

Al termine della rifinitura di quest’oggi il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara tra Reggina e Pisa, valida per l’ottava giornata del campionato Serie BKT che di giocherà domenica sera alle ore 21 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza ci sono parecchi indisponibili che saranno sicuramente out per il match contro i toscani, mentre Rivas appare tra i convocati anche se la sua presenza domani sera è molto difficile (“speriamo di recuperarlo per Monza” ha detto Toscano in conferenza).

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari. Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rossi, Stavropoulos. Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm. Attaccanti: Bellomo, Denis, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Rolando.