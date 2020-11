Reggina, i due dubbi di Toscano: alcune novità tra esterni e attacco

Sono due i dubbi che Domenico Toscano “si porta dietro” per decidere lo schieramento iniziale della sfida di domani sera contro il Pisa. Lo ammette lo stesso tecnico degli amaranto durante la conferenza odierna della vigilia.

Reggina, problemi in attacco

I dubbi riguardano gli esterni ed il reparto offensivo orfano di tre giocatori indisponibili (Lafferty, Rivas e Charpentier) e con i giocatori contati. Il dubbio potrebbe riguardare chi schierare dal primo minuto tra German Denis, chiamato fin qui ali straordinari e Nikola Vasic, con l’argentino favorito. Resta in piedi anche un ipotesi di attacco leggero con Folorunsho dietro a Bellomo e Menez. Ipotesi, lo ribadiamo. Più probabile invece che Folorunsho giochi dall’inizio ma sulla mediana al posto di Bianchi.

Capitolo esterni

Out per la sfida contro il Pisa Gabriele Rolando, che ha accusato un risentimento muscolare. Il dubbio di Toscano è tra Enrico Delprato più volte schierato in quella posizione e Mario Situm, con il nazionale azzurro under 21 che sembra essere in vantaggio. Sull’altra corsia, quella sinistra, dovrebbe rivedersi Liotti dal primo minuto visto che Di Chiara, ad oggi, non ha ancora convinto a pieno.