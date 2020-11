Qui Pisa, i convocati del tecnico D’Angelo: torna Loria

Ultime News

“L’ASD Roccella 1935 comunica che il recupero della quinta giornata contro il Troina, previsto per domenica 22 novembre alle ore 14:30 allo stadio “Ninetto Muscolo”, è stato rinviato a data da...

Vincere per svoltare e centrare il primo successo stagionale in campionato. E’ questo l’obiettivo del Pisa di Luca D’Angelo, che al ”Granillo” contro la Reggina tenterà di attuare un blitz esterno...

Dopo due settimane di fermo, la Reggina tornerà in campo domani sera (ore 21) contro il Pisa di D’Angelo, con l’obiettivo di centrare una vittoria che al ”Granillo” manca dalla seconda giornata. Amaranto...

Il Pisa Sporting Club si prepara al match contro la Reggina in programma domani (ore 21) allo Stadio “Granillo”. Il tecnico dei toscani Luca D’Angelo, in conferenza alla vigilia, ha presentato così la sfida in terra...