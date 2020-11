Serie B, l’anticipo: questa sera Frosinone-Cosenza, in palio punti di slancio

Due settimane dopo, riparte la Serie B. Dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali (maggiori ed U21), lo farà questa sera e ripartirà dal sontuoso ”Benito Stirpe” di Frosinone, con l’anticipo tra i locali ed il Cosenza. In consueta diretta su Dazn, il calcio di inizio è fissato alle ore 21 e vedrà contrapporsi due squadre poste in posizioni di classifica diverse ma con la stessa voglia di riscattare le ultime prestazioni.

Punti di slancio

Il Frosinone vorrà cancellare la sconfitta e tentare, con una vittoria, di volare a pari punti (16) con la capolista Empoli e piazzarsi al secondo posto (vista la classifica avulsa), almeno per una notte. I calabresi, invece, una casella al di sopra della zona play-out, sono ancora in cerca della prima vittoria in un campionato finora fatto da pareggi e sconfitte. Un tris di punti che porterebbero i calabresi quantomeno ad allontanarsi dalla ‘zona rossa’ della classifica della serie cadetta.

