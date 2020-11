Serie B, l’anticipo: colpaccio del Cosenza a Frosinone

Una doppietta firmata da Carretta nella ripresa consente al Cosenza di compiere il colpaccio a Frosinone nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie B. Per i Lupi si tratta della prima vittoria in campionato che consente loro di effettuare il provvisorio sorpasso sulla Reggina.

Sarà un ottavo turno che si concluderà lunedì con il posticipo tra la Salernitana seconda in classifica e la Cremonese fanalino di coda. Cinque i match in programma sabato pomeriggio: la capolista Empoli sarà ospite del Cittadella, turni casalinghi per Lecce e Spal, rispettivamente contro Reggiana e Pescara; impegno a Pordenone per il Monza, il Venezia sarà a Brescia.

Due gare sono in programma domenica con la Reggina che in serata riceverà il Pisa; nel pomeriggio si affrontano Ascoli ed Entella, entrambe a quota 4 punti. Rinviata Vicenza-Chievo a causa di un focolaio di contagi tra i vicentini.