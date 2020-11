Serie B, 8^ giornata: le ultime da tutti i campi

La Serie B riparte dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, riprendendo dall’8^ giornata di campionato che prenderà il via questa sera e sarà spalmata in tre giorni, fino al posticipo in notturna di lunedì. Di seguito, le ultime da tutti i campi della serie cadetta targate Corriere dello Sport, tra novità di formazione, recuperi ed indisponibili.

FROSINONE-COSENZA

I ciociari puntano al ritorno alla vittoria dopo il ko di Monza, tra assenze e dubbi. Le prime riguardano i calciatori Gori, Capuano, Volpe e Baroni. In dubbio Ariaudo, ancor di più Kastanos. I calabresi, invece, dovranno fare a meno di Saracco, Gliozzi, Petrucci ed Ingrosso.

BRESCIA-VENEZIA

In casa bresciana, si registra il ritorno in gruppo di Jagiello, mentre a breve toccherà anche a Fridjonsson. In avanti scalpita il tandem Torregrossa-Donnarumma. Tra i veneti, invece, le assenze dovrebbero essere azzerate visto il ritorno dei tre nazionali ed il recupero di Marino.

CITTADELLA-EMPOLI

I veneti recuperano ben tre giocatori in vista della sfida con la capolista: si tratta di Tsadjout, Grillo e Tavernelli. Tre, invece, gli indisponibili tra i toscani, ovvero Damiani, Zappella e Moreo. In avanti è ballottaggio La Mantia-Matos per far coppia con Mancuso, ma il primo è favorito sul secondo.

LECCE-REGGIANA

Corini ha le idee ben chiare ed il suo Lecce dovrebbe spolverare il consueto undici titolare. L’unico dubbio risiede sulla fascia sinistra della linea difensiva, con Calderoni e Zuta che si contendono una maglia da titolare. Dall’altra parte, Alvini recupera quasi tutta la rosa, seppur Rossi, Kirwan e Voltan abbiano accusato qualche problema muscolare.

PORDENONE-MONZA

Tesser si affida al suo talismano Ciurria per la sfida all’armata di Berlusconi e Galliani. In casa dei ramarri lavorano ancora a parte Gavazzi e Barison, mentre sono di rientro Falasco e Scavone. Qualche dubbio in più per Brocchi che dovrà sciogliere gli ultimi ballottaggi: mentre Barillà è tornato a pieno regime, il tecnico dovrà scegliere tra uno tra Sampirisi e Carlos Augusto sulla fascia sinistra in difesa e decidere se confermare Mota Carvalho in avanti.

SPAL-PESCARA

Sorriso per per Pasquale Marino, il quale ritrova gli attaccanti Paloschi, Floccari e Strefezza. Al contempo non detiene la certezza di avere a disposizione Sebastiano Esposito, mentre sarà out ‘El Pata’ Castro, autore del gol vittoria contro la Reggina. Con un attacco che si ricompone, una difesa che perde pezzi, quella di Oddo, il quale dovrà fare ameno di Drudi e Jaroszynski, mentre torna Bocchetti ma lo farà dalla panchina. Ci sarà Nzita dal 1′, così come Asencio in attacco vista l’assenza di Ceter.

ASCOLI-ENTELLA

L’Ascoli non scende in campo dal 30 ottobre e ritrova in panchina il suo tecnico Bertotto, guarito dal covid. Per i bianconeri, possibile cambio di modulo dal 4-2-3-1 al 3-5-2. I liguri, invece, confermano il 3-5-2 ma dovranno rinunciare a Brescianini e De Col.

REGGINA-PISA

Gli amaranto ritrovano Ménez che farà coppia col ‘Tanque’ Denis. Recupera Cionek e tornerà anche Plizzari, ma non ci saranno Faty e Charpentier. Problemi in difesa, invece, per Luca D’Angelo, vista la squalifica di Pisano, la positività al covid di Massetti e l’infortunio di Varnier. Tornano in gruppo Loria e Quaini.

SALERNITANA-CREMONESE

Castori recupera Anderson, Lopez e Schiavone, ancora out Gondo e Lombardi. Tornano i nazionali ed anche Karo. Si prevedono cambi sostanziali nell’undici titolare di Bisoli, a partire dal modulo (3-5-2). Indisponibili Deli e Ghisolfi.