Roccella, finalmente si gioca: domenica il recupero con il Troina

A tre settimane di distanza dall'ultima gara giocata, gli amaranto torneranno in campo a caccia dei primi punti in campionato

Dopo una lunga e travagliata attesa, finalmente sembra arrivato il momento: dopo quasi un mese dal primo rinvio datato 25 ottobre, domenica 22 novembre il Roccella riceverà al “Ninetto Muscolo” il Troina per il recupero della 5^ giornata del Girone I di Serie D.

La partita, già fissata in precedenza per altre date poi cambiate in corso d’opera sempre a causa della situazione riguardante il Covid-19, vedrà la formazione di mister Galati costretta a vincere dopo aver perso le prime cinque partite giocate finora. Di fronte ci sarà la squadra siciliana che in classifica ha raccolto solo 4 punti e che domenica 29 dovrà recuperare anche la gara della 6^ giornata contro il Castrovillari.

La condizione fisica delle due squadre, per quanto gli allenamenti siano comunque andati avanti in queste settimane, sarà un’incognita; di fatto il Roccella ha giocato la sua ultima partita il 1° novembre perdendo in casa del Santa Maria del Cilento, il Troina invece non gioca una sfida ufficiale dalla vittoria per 1-0 ottenuta sulla Gelbison lo scorso 18 ottobre, oltre un mese fa.

Designata una terna arbitrale campana: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia sarà assistito da Domenico Russo di Torre Annunziata e Antonio Portella di Frattamaggiore.