Reggina, tegola in vista del Pisa: si ferma Rolando

Gabriele Rolando è in forte dubbio per la gara di domenica sera contro il Pisa, in virtù di un problema muscolare accusato nella seduta di allenamento di questa mattina a soli due giorni dalla sfida del ”Granillo”. L’esterno destro amaranto, in panchina nell’ultima uscita contro l’Empoli e finora indisponibile soltanto contro la Virtus Entella per via di una lieve distrazione al muscolo bicipite femorale della coscia destra, è infatti risultato out nella seduta odierna.

Ad annunciarlo è stata la stessa Reggina all’interno del report di allenamento giornaliero.”Gabriele Rolando – si legge – ha accusato un risentimento muscolare e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore”.