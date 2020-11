Reggina-Pisa, amaranto senza gol al Granillo da ottobre

Torna in campo la Reggina che domenica sera al Granillo (ore 21) affronta il Pisa. Sul sito ufficiale della Lega serie B consueto appuntamento di “pre-giornata” con approfondimenti, statistiche e curiosità relativamente a tutte le gare della giornata di serie B (leggi qui). Relativamente al match tra Reggina e Pisa, si legge che “in Calabria i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 7: score di 2 successi amaranto (ultimo 1-0 nella serie B 1970/71), 3 pareggi (ultimo 0-0 nella serie B 1989/90) e 2 vittorie toscane (ultima 1-0 nella serie C-1 1978/79)”.

Reggina a secco da 3 gare compresa la Coppa

“I calabresi non segnano in match ufficiali da 270’, con ultimo centro di Forolunsho al 90’ di Pordenone-Reggina 2-2 del 24 ottobre scorso, poi si contano le 3 intere gare a Bologna (0-2 in coppa Italia), Spal (0-1 in casa) ed Empoli (0-3 esterno), in serie B. Al Granillo amaranto senza gol da 226’: ultima rete firmata Menez al 44’ del 3-1 sul Pescara, 3 ottobre scorso, poi si contano i residui 46’ di quella partita e le intere contro Cosenza (0-0) e Spal (0-1)”.

Pisa ancora senza vittorie

“Il Pisa, accanto a Cremonese, Cosenza e Virtus Entella, è una delle 4 compagini cadette 2020/21 ancora senza successi dopo 7 giornate”.

I precedenti tra i due tecnici

Perfetta parità nei 3 incroci tecnici ufficiali fra Domenico Toscano e Luca D’Angelo: 1 successo per parte e 1 pareggio. In classifica la Reggina è ferma a quota sette punti con 7 gare disputate, il Pisa 4 punti ma con una gara da recuperare (contro l’Ascoli).