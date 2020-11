Reggina, seduta tattica in vista del Pisa

Consueta seduta mattutina per la squadra di mister Toscano

La Reggina continua a lavorare in vista della partita di domenica sera (ore 21) contro il Pisa, valevole per l’8^ giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto hanno sfruttato la settimana dedicata alla pausa nazionali per capire gli errori effettuati ed agire, continuando ad allenarsi giornalmente tra le mura del Sant’Agata.

Quest’oggi, a due giorni dalla sfida del ”Granillo”, mister Toscano ha condotto una seduta di allenamento prettamente incentrata sulla parte tattica, provando delle possibili soluzioni anti-Pisa e attuando delle variazioni all’undici titolare, specialmente dal momento in cui Gabriele Rolando è stato costretto a fermarsi. Di seguito, il lavoro svolto oggi da Ménez e compagni, così come riportato dal sito del club amaranto:

”A due giorni dal match interno con il Pisa, stamane la squadra ha svolto una seduta incentrata sull’aspetto tattico. Dopo la consueta fase di riscaldamento, mister Toscano ha disposto i calciatori in campo per provare diverse soluzioni. La seduta si è conclusa con una partitella 11 vs 11 a campo ridotto.

Domani la squadra eseguirà la rifinitura in mattinata”.