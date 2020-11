Reggina, fiducia in Toscano: il club smentisce un avvicendamento in panchina

Ultime News

Zero vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, per un totale di 5 punti. È questo il bilancio attuale del Pisa, che domenica 22 novembre alle ore 21 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. A pochi giorni dal match,...

La Reggina continua a lavorare in vista della partita di domenica sera (ore 21) contro il Pisa, valevole per l’8^ giornata del campionato di Serie B. Gli amaranto hanno sfruttato la settimana dedicata alla pausa nazionali...

Reggina

Gabriele Rolando è in forte dubbio per la gara di domenica sera contro il Pisa, in virtù di un problema muscolare accusato nella seduta di allenamento di questa mattina a soli due giorni dalla sfida del ”Granillo”....