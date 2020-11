Livorno, caos societario, pronto a chiedere lo svincolo un ex Reggina

Società in ritardo con i pagamenti, Porcino e a altri tre compagni si starebbero muovendo per essere svincolati in vista di gennaio

Sono giorni tesi in casa Livorno con la società toscana pronta ad un aumento di capitale che possa consentire almeno di pagare gli stipendi arretrati dei tesserati.

Tuttavia la soluzione del problema, che il club toscano annuncia imminente, appare lontana e diversi calciatori, sfiduciati per la situazione, avevano già chiesto la messa in mora della società. Alcuni di essi pare si stiano già muovendo per ottenere lo svincolo in vista del mercato di gennaio. Come riportato dal sito livornotoday.it, i calciatori indicati sarebbero quattro e tra questi figurerebbe Antonio Porcino, terzino ex Reggina, alla sua terza stagione in toscana dopo le due annate precedenti in Serie B; gli altri tre pronti a chiedere lo svincolo sarebbero Agazzi, Marsura e Murilo.

La situazione societaria del Livorno è molto delicata ma nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche novità. Attualmente gli amaranto toscani occupano la quattordicesima posizione nel Girone A di Serie C.