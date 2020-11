Il Centro Giovani Calciatori è ottimista: scelte le date della Viareggio Cup

Un lampo di fiducia e ottimismo in un periodo non semplice: il Centro Giovani Calciatori ha stabilito le date per la 72^ edizione della Viareggio Cup, classica manifestazione destinata alle squadre giovanili dei principali club italiani ed esteri. Il torneo avrà luogo in Toscana nella seconda metà di marzo 2021, salvo ovviamente l’impossibilità dettata dal protrarsi di una situazione pandemica grave. Di seguito il comunicato del CGC.

Dopo lo stop imposto forzatamente dalla drammatica situazione sanitaria nel marzo scorso, il Centro Giovani Calciatori – con uno slancio ottimistico per il futuro prossimo venturo – ha ufficializzato le date della prossima edizione della Viareggio Cup, la numero 72, per il 2021. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 29 marzo e sarà riservata ai giocatori nati dopo il 1 gennaio 2003: ogni società potrà anche utilizzare cinque fuoriquota nati nel 2002 e cinque prestiti (non fuoriquota).

«Il nostro augurio – ha sottolineato il presidente del Cgc Viareggio Alessandro Palagi – è che l’Italia e tutti gli altri Paesi riescano a superare l’attuale emergenza sanitaria, in maniera tale che anche il mondo del calcio giovanile possa riprendere la sua normale attività: la Viareggio Cup vuole contribuire alla ripartenza dello sport dopo questo triste e angoscioso periodo».