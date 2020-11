La Lega di Serie B ha disposto della gara Vicenza-Chievo, valida per l’8ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021 , programmata per sabato 21 novembre, “ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B”. La richiesta di rinvio è stata avanzata dalla società del Vicenza, vista la situazione d’emergenza poiché sono ancora molti i tesserati ancora positivi al coronavirus. Nella giornata di mercoledì 11 novembre il club aveva comunicato la positività dei giocatori Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Giacomelli, Padella e di due membri dello staff tecnico. Prima di questi erano risultati positivi al Covid anche Grandi, Bizzotto, Cappelletti, Jallow e Zonta.

Ultime News

Serie B Serie B, rinviata Vicenza-Chievo: troppi contagi nei biancorossi 19/11/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it La Lega di Serie B ha disposto della gara Vicenza-Chievo, valida per l’8ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 21 novembre, “ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale...

Reggina Qui Pisa, in difesa i maggiori dubbi del tecnico D’Angelo 19/11/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Sono ancora tanti i dubbi di Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, per la trasferta di Reggio e la gara di domenica sera al Granillo contro la Reggina. La situazione in casa del Pisa, in vista del match delle 21 ancora non è...

Reggina Serie B, il Giudice sportivo: Salernitana-Reggiana 3-0 a tavolino 19/11/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Il giudice sportivo ha deliberato il 3-0 a tavolino per la Salernitana nel match contro la Reggiana valevole per la 6a giornata della Serie BKT non disputato lo scorso 31 ottobre per l’assenza della squadra ospite. La Reggiana...